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Павлов: Бабич молодец, что смог в таких условиях подготовить команду на матч против Юргордена

10:23 30 Читати українською
Павлов: Бабич молодец, что смог в таких условиях подготовить команду на матч против Юргордена
Николай Павлов / PHL

Бывший наставник Мариуполя Николай Павлов поделился впечатлениями от первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполя против шведского Юргордена (1:1).

"Для Мариуполя это вполне достойный результат. Чтобы его достичь, украинская команда приложила немало усилий. Александра Бабича надо похвалить, что он в таких условиях сумел хорошо подготовить команду на первую игру.

Он бы мне наверняка позавидовал, потому, когда Мариуполь при мне выходил в еврокубки, у меня была возможность усилить состав команды, а у нынешнего тренера "азовцев" такой возможности для маневров нет, хотя клубу, если он хочет удачно представлять страну в еврокубках, надо обратить внимание на комплектацию Мариуполя.

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Шансы команды на проход в следующий этап соревнований? Шансы, конечно, есть 1:1 на выезде – хороший результат. Надеюсь, что в ответном матче украинцы в родных стенах удержат небольшое преимущество и пройдут в следующий раунд.

Хотя азовцам будет трудно. Если Динамо и Шахтер могут себе позволить ротацию состава, то мариупольцы – нет. Сейчас команда после долгой дороги назад, играют в воскресенье в чемпионате и затем снова почти сразу ответный матч с Юргорденом", – рассказал Павлов в комментарии Команда1.

Напомним, Мариуполь на последних минутах упустил победу в мате против Юргордена.

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Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Юргорден - Мариуполь: Четверг 26 июля 2018

Юргорден
Матч окончен
1 : 1
Мариуполь
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Теги
Юргорден - Мариуполь Мариуполь Мариуполь Лига Европы Николай Павлов
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