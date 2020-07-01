Павлов – о работе в Динамо: Даже короткого промежутка времени хватило, чтобы разглядеть талант Шевченко и Реброва

Бывший тренер Динамо Николай Павлов поделился воспоминаниями от работы в киевском клубе.

"В киевском суперклубе мне было не очень комфортно. Дело в том, что в Динамо уважали тех тренеров, которые когда-то сами выступали в бело-голубой футболке. А я, хотя и коренной киевлянин, никогда не защищал динамовских цветов, и вскоре передал полномочия главного тренера Йожефу Сабо.

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Но даже короткого промежутка времени мне хватило для того, чтобы разглядеть в юных Шевченко и Реброве незаурядный талант. Правда, у них еще не было той харизмы, которая пришла с годами. Тогда роли первых скрипок в нападении исполняли Леоненко, Скаченко, Коновалов", – сказал Павлов в интервью Футбол24.

Напомним, Павлова приглашали в Динамо в сезоне 1994/95 на должность директора команды, но впоследствии специалисту ненадолго пришлось стать исполняющим обязанности главного тренера.

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