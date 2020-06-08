Павелко заверил, что коронавирус не повлияет на изменение формата УПЛ – лигу расширят до 16 клубов

Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил, что проведение чемпионата УПЛ с участием 16 клубов состоится в сезоне 2021/2022.

"В марте был утвержден стратегический план развития женского футбола и принято решение, что с сезона 2021/2022 клубы УПЛ и ПФЛ будут получать лицензию при условии, что в их структуре будет женская команда.

Динамо – Александрия: Цитаишвили и другие украинцы выдали шоу, 4-й дебютант, разные легионеры, матч года Михайличенко

Также мы приняли решение о постепенном увеличении участников мужской Премьер-лиги до 16-ти клубов. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, постигшие нас в этом году, это решение, хочу подчеркнуть, неизменное. Мы планируем доиграть сезон, а не закончить его досрочно, как в некоторых странах. Наш следующий шаг – возвращение на трибуны болельщиков", – цитирует Павелко пресс-служба УАФ.

Напомним, возвращение к формату проведения чемпионата УПЛ с участием 16 клубов запланировано в сезоне 2021/2022. Следующую кампанию Премьер-лига должна начать с 14 участниками. Ранее обсуждался вопрос о переносе изменений из-за последствий пандемии коронавируса.

Шахтер – Десна: "горняки" – сильнейшие в Украине, провал резервистов Каштру, успех Фернандо и новый кандидат в сборную