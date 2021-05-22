Павелко: За сверхуспешное выступление на Евро-2020 призовые будут больше, чем на квартиру
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о денежном вознаграждении футболистам сборной Украины за удачную игру на континентальном первенстве.
"Касаемо премиальных на Евро – все будет зависеть от успешности выступления. Если оно будет сверхуспешным – будут довольно-таки приличные призовые, на которые можно будет купить больше, чем квартиру.
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И я бы пожелал, чтобы ребята хорошо выступили и забрали все призовые, которые они могут заработать на этом чемпионате. Чем дальше прохождение, тем больше призовые. Мы только заинтересованы в этом", – сказал Павелко в программе "Денисов TIME".
Напомним, Евро-2020 стартует 11 июня. Украина в группе сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
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