Павелко вызван в НАПК

НАПК вызвало президента УАФ Андрея Павелко для дачи объяснений.

НАПК подозревает президента УАФ Андрея Павелко в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, что является административным правонарушением, сообщает 24tv.ua. Деталей в агентстве не сообщают.

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Павелко должен прибыть в НАПК 28 или 29 мая соответственно во время рабочего дня.

Ранее чиновника обвиняли в незаконном обогащении и коррупционных схемах благодаря изготовлению футбольных полей через фирму FFU Production.

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