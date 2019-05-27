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Павелко вызван в НАПК

20:46 27 Читати українською
Павелко вызван в НАПК
Андрей Павелко / УАФ

НАПК вызвало президента УАФ Андрея Павелко для дачи объяснений.

НАПК подозревает президента УАФ Андрея Павелко в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, что является административным правонарушением, сообщает 24tv.ua. Деталей в агентстве не сообщают.

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Павелко должен прибыть в НАПК 28 или 29 мая соответственно во время рабочего дня.

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