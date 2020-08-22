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Павелко вылечился от коронавируса

14:18 - Читати українською
Павелко вылечился от коронавируса
Андрей Павелко / Сайт УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил об успешном завершении своей борьбы с коронавирусом.

"Друзья, спасибо всем, кто волновался и интересовался ходом моего лечения. Благодаря преданным своему делу медикам и Вашей поддержке я выздоровел. Уже два проведенные ПЦР-тесты дали отрицательный результат!

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На собственном опыте убедился в том, насколько огромная нагрузка сегодня ложится на наших врачей. Невероятно благодарен всем-всем украинским медикам, которые продолжают бороться с COVID-19, спасая жизнь и здоровье наших граждан!

Всем нам надо помнить, что пандемия – это реальная и очень серьезная угроза. Берегите себя и своих близких, соблюдайте ограничения. Всем крепкого здоровья!!!" – написал Павелко на личной странице в Facebook.

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УАФ Андрей Павелко коронавирус
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