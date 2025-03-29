Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что задержание бывшего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко было незаконным.

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Суд в Страсбурге постановил, что украинская власть нарушила его права, не предоставив возможности для безотлагательного судебного рассмотрения законности содержания под стражей и не обеспечив немедленное освобождение после признания задержания незаконным.

ЕСПЧ также принял решение взыскать с государственных органов денежную компенсацию в пользу Павелко. В феврале 2023 года Печерский районный суд Киева отстранил его от должности президента УАФ по обвинению в коррупции и хищении средств. Сейчас эту должность занимает Андрей Шевченко.

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