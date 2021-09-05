"Я хотел бы поблагодарить болельщиков от имени команды. Они создали безумную атмосферу и оказали поддержку игрокам. Это чувствовалось на поле.

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У нас, к сожалению, был такой цикл большой, когда каждую вторую игру мы проваливались. Я очень переживал, как долгий перелет туда и обратно, а также игра на искусственном газоне могли повлиять на функциональное состояние футболистов.

Но ребята показали, что они впервые за последнее время вышли на второй матч еще агрессивнее. Забыли об усталости, длительных перелетах, искусственном газоне, и показали сумасшедшую игру, которая понравилась болельщикам", – сказал Павелко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Украина в квалификации на ЧМ-2022 провела уже 5 матчей – все закончились ничьей. Уже 8 сентября "сине-желтые" сыграют в спарринге с Чехией.

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