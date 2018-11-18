Павелко: Все четыре удара Словакии, которые летели в створ ворот Бойко, завершились голами

Президент ФФУ Андрей Павелко поделился впечатлениями после матча Лиги наций между сборными Украины и Словакии.

"Конечно, мне жаль, что команде не удалось завершить выступление на групповом этапе первого розыгрыша Лиги наций на позитивной ноте. Но все прекрасно понимали, что этот матч для нас ничего не решает, поскольку сборная Украины досрочно выполнила задачу и обеспечила себе первое место в группе еще в харьковском поединке со сборной Чехии.

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Для тренерского штаба Андрея Шевченко вчерашний поединок в Трнаве был хорошей возможностью поэкспериментировать. Почему нет? Это нормальная практика для многих тренеров. Да, эксперимент вышел неудачным, если смотреть на результат.

Лучше проиграть в матче, который уже ничего не решает, и получить хороший материал для анализа и исправления ошибок на будущее, чем биться за выживание в Лиге B до последнего, как наши соперники.

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Согласно статистике встречи, у сборной Словакии было четыре удара в створ ворот Дениса Бойко – и все они завершились голами, в том числе и курьезный гол Куцки. Фортуна в этот вечер была на стороне нашего соперника. К тому же нельзя забывать, что сборная Словакии играла в родных стенах и результат этого матча для нее был очень важен", – цитирует Павелко Terrikon.