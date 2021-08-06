Украинская ассоциация футбола работает над поиском нового тренера для "сине-желтых". Андрей Павелко уже запланировал встречу с одним из главных кандидатов.

Сергей Ребров, который является претендентом на место Шевченко, имеет трудности с расторжением контракта с Аль-Айном. На фоне этого глава УАФ Павелко сегодня, 6 августа, встретится с Мироном Маркевичем.

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Как сообщает журналист ТК Футбол Игорь Бурбас в своем Twitter, стороны планируют обсудить все возможные варианты работы 70-летнего специалиста во главе сборной Украины. В частности, "рабочим вариантом" является контракт на год с возможностью пролонгации еще на один.

Кроме Мирона Маркевича и Сергея Реброва, на вакантное место наставника "сине-желтых" сватали еще Алексея Михайличенко, Джанни Де Бьязи и Юрген Клинсманн. Нового руководителя должны избрать уже 9 августа, когда состоится заседание Исполкома УАФ.

Напомним, Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы, проведя 52 официальные встречи. Самым большим достижением специалиста за это время был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии.

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