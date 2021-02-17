"С нашей стороны, мы предлагаем главную задачу – сыграть матч на футбольном поле. Для этого важно, чтобы УЕФА принял такое решение. Если же совсем не получится найти даты для игры, тогда уже жеребьевкf рассудит. Это тоже будет решение, с которым мы согласимся, как со справедливым", – рассказал Павелко в комментарии телеканалу Футбол.

Швейцария – Украина: CAS рассмотрел апелляцию относительно скандального матча Лиги наций

Отметим, что решение CAS о судьбе поединка Швейцария – Украина будет известно приблизительно через три недели согласно действующим процедурным правилам.

Напомним, 17 ноября из-за ряда положительных тестов на COVID-19 среди украинских игроков швейцарская сторона отказалась от решающей игры Лиги наций, а УЕФА присудил "сине-желтым" техническое поражение, что выбило команду Шевченко из элитного дивизиона турнира.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди