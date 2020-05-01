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Павелко установил дедлайны по завершению сезона в Украине

17:57 64 Читати українською
Павелко установил дедлайны по завершению сезона в Украине
Андрей Павелко и Дарио Срна / Фото Фк Шахтер

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко выступает за продолжение чемпионата.

"Нужно постараться доиграть сезон за июнь-июль и в конце июля подвести его итоги.

"Представьте, что Шевченко дали 10 дней на подготовку сборной к Евро", – Суркис раскритиковал УАФ

В этих терминах мы также должны предусмотреть матчи полуфиналов и финала Кубка Украины", – рассказал Павелко для ТК Футбол.

Пока не все клубы в Украине поддерживают идею продолжения чемпионата. Напомним, нынешний сезон УПЛ остановился после 23-го тура, тройку лидеров турнира сформировали Шахтер, Заря и Динамо соответственно.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ

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Теги
коронавирус Андрей Павелко УПЛ УАФ
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