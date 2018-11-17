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Павелко: У меня нет цели зарабатывать на ФФУ

06:30 8 Читати українською
Павелко: У меня нет цели зарабатывать на ФФУ
Андрей Павелко / фото из соцсетей

Президент Федерации футбола Украины Андрей прокомментировал расследование Muddy Waters о коррупции в ФФУ.

"Если есть желание зарабатывать в ФФУ, то не нужно для этого придумывать сложные задачи, строительство заводов и ставить столь максимальные задачи, как это делали раньше.

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Для меня нет такой цели, я – успешный бизнесмен в парламенте. Вопросам заключения соглашения с Polytan занимался исполнительный директор, генеральный секретарь и компания "ФФУ Продакшн".

Во время переговоров было обнаружено, что компания Polytan предоставила компанию из ОАЭ для поставки оборудования. Я, проведя это расследование, получил подтверждение, что это было письменное требование от Polytan, что для совершения сделки была выбрана компания из Эмиратов. Мы обязаны были действовать на их условиях", – цитирует Павелко Footboom со ссылкой на Muddy Waters

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ФФУ Андрей Павелко
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