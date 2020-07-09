Павелко: Судейская бригада Монзуль – гордость Украины

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением о работе судейской бригады Екатерины Монзуль на финале Кубка Украины.

"Еще ни разу в истории не было, чтобы одна бригада арбитров отсудила и полуфиналы, и финал. Сегодня у нас есть очень сильная женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль, которая по праву номер один. Она обслуживает решающие матчи.

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Она работает на очень высоком уровне, кто бы что ни говорил. Такая бригада – это гордость Украины. Многие мужчины должны тянуться за такой уверенностью и безупречным арбитражем, который показывает бригада женщин", – приводит слова Павелко Футбол News.

Напомним, бригада Екатерины Монзуль отработала в полуфинале и финале Кубка Украины на матчах Динамо. В итоге, именно киевляне стали обладателями трофея, обыграв Ворсклу в серии пенальти.

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