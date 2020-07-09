toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Кубок Украины
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Павелко: Судейская бригада Монзуль – гордость Украины

19:38 - Читати українською
Павелко: Судейская бригада Монзуль – гордость Украины
Судейская бригада Екатерины Монзуль / Footboom

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением о работе судейской бригады Екатерины Монзуль на финале Кубка Украины.

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

"Еще ни разу в истории не было, чтобы одна бригада арбитров отсудила и полуфиналы, и финал. Сегодня у нас есть очень сильная женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль, которая по праву номер один. Она обслуживает решающие матчи.

Динамо – Ворскла: комитет арбитров УАФ оценил действия Монзуль в моменте с отмененным голом Шепелева

Она работает на очень высоком уровне, кто бы что ни говорил. Такая бригада – это гордость Украины. Многие мужчины должны тянуться за такой уверенностью и безупречным арбитражем, который показывает бригада женщин", – приводит слова Павелко Футбол News.

Напомним, бригада Екатерины Монзуль отработала в полуфинале и финале Кубка Украины на матчах Динамо. В итоге, именно киевляне стали обладателями трофея, обыграв Ворсклу в серии пенальти.

"Всім монзуль на зло": Динамо виграло Кубок України та ощасливило ще два клуби, але в соцмережах вимагають змін

blog_ava
Карпаты официально исключены из УПЛ
11:48
28989
Теги
Кубок Украины Динамо Киев - Ворскла УАФ Андрей Павелко Екатерина Монзуль
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
17
мин
Астон Вилла
22:15
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук