Павелко: Символично, что в сильнейшей сборной U-20 выступает сын Героя Украины Павла Дрышлюка

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019 и выделил хавбека Кирилла Дрышлюк.

"Два сверхважных гола на счету воспитанника днепровской футбольной школы Владислава Супряги и блестящая точка в финале от воспитанника киевского футбола Георгия Цитаишвили.

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Профессионализм и преданность делу футболистов, тренерский талант Александра Петракова и его штаба, системная работа УАФ и вера болельщиков творят это чудо. Исторический триумф, который будет вдохновлять многие поколения украинских футболистов.

Поздравляю сборную и тренеров команды, клубных тренеров и родителей футболистов, преданных болельщиков, которые создали сине-желтым невероятную атмосферу поддержки в Лодзе, и всю футбольную Украину с чемпионством.

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Символично, что на ЧМ-2019 за самую сильную в мире юношескую сборную выступал Кирилл Дрышлюк – единственный сын Героя Украины Павла Дрышлюка, майора воздушных сил ВСУ, который погиб на Донбассе в 2014 году, защищая независимость нашего государства.

Гордимся Героем, его сыном и всей сборной. Слава Героям! Слава Украине!", – написал Павелко в своем Facebook.