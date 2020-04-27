Павелко сделал однозначное заявление о возобновлении футбольного сезона

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко оценил шансы на возвращение к привычному ритму жизни.

"Футбол обязательно вернется. Его ждут все болельщики, вся Европа и мир. Доигрывание всех чемпионатов – в приоритете. Принятия таких решений должны быть объективными, прозрачными и по спортивному принципу в каждом чемпионате.

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Национальные чемпионаты могут возобновиться только после решений правительств каждой страны о возможности проведения таких соревнований. Если есть запрет, то ассоциация не имеет права возобновлять соревнования и рисковать здоровьем футболистов, тренеров, арбитров из-за своих решений", – обьяснил Павелко в интервью Великому Футболу.

Добавим, Кабинет министров Украины официально продлил общенациональный карантин до 11 мая.

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