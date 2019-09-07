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Павелко считает, что УАФ ведет успешную борьбу с договорными матчами

08:52 4 Читати українською
Павелко считает, что УАФ ведет успешную борьбу с договорными матчами
Андрей Павелко / УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал борьбу с договорными матчами.

"Мы рады отметить, что наша работа по искоренению порочной практики matchfixing является успешной, а полученный опыт и наработанные инструменты вызывают интерес наших зарубежных партнеров, в частности, наших добрых друзей из Литовской федерации футбола.

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УАФ радостью делится своим опытом и открыта к продуктивной коммуникации на этом и других важных для развития футбола направлениях. Искренне благодарен моему коллеге, президенту ЛФФ и лучшему бомбардиру в истории национальной сборной Литвы Томасу Данилявичюсу за продуктивную рабочую встречу. Мы всегда рады сотрудничеству с вами и высоко ценим многолетнюю дружбу и партнерство наших ассоциаций и наших государств", – цитирует Павелко официальный сайт УАФ.

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УАФ Андрей Павелко Договорные матчи
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