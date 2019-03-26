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Павелко: Сборная Украины имеет прекрасную возможность готовиться к следующим матчам, находясь на первом месте

17:46 58 Читати українською
Павелко: Сборная Украины имеет прекрасную возможность готовиться к следующим матчам, находясь на первом месте
Андрей Павелко / ФФУ

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины в матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга (2:1).

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

"Хочу поблагодарить наших болельщиков. Мы видели сумасшедшую поддержку в Люксембурге. Мы в три раза превысили свою квоту и предоставили нашим фанатам возможность поддержать сборную. Хочу поблагодарить каждого, кто приехал в Люксембург поддержать команду.

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Ребята боролись до последнего и дали ту победу, которая нам была необходима. Игра забывается, а счет остается.

Мы на первом месте – наши соперники сыграли вничью. Это прекрасная возможность подготовиться к двум играм в июне, находясь на первом месте", – сказал Павелко в эфире телеканала Футбол 1.

Заметим, что сборная Украины начала отбор на Евро-2020 ничьей против Португалии (0:0) и победой над Люксембургом (2:1). Сейчас "желто-синие" возглавляют турнирную таблицу группы В.

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Теги
Люксембург - Украина Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Андрей Павелко
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