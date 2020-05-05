Павелко рассказал о договоренности с Министерством спорта Украины по реанимации сезона

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко признался, что медленными шагами возвращается УПЛ.

"Правительство готовит ряд смягчений карантина, которые касаются и футбольной жизни. В частности, планируется, что команды вскоре смогут восстановить групповые тренировки на базах клубов.

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Совместно с Министерством здравоохранения, а также с учетом рекомендаций УЕФА, разрабатываем протоколы для возобновления чемпионата и Кубка Украины.

Сегодня также состоялся телефонный разговор с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом и президентом НОК Украины Сергеем Бубкой относительно последствий пандемии и вариантов выхода украинского спорта из карантина.

А на завтра под руководством министра запланирована видеоконференция по ситуации с COVID-19 с руководителями федераций олимпийских видов спорта. Спортивная общественность Украины как никогда едина и готова к совместным действиям по преодолению последствий пандемии", – написал Павелко в Facebook.

Напомним, чемпионат Украины был приостановлен после 23-го тура из-за пандемии.

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