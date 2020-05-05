toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Павелко рассказал о договоренности с Министерством спорта Украины по реанимации сезона

08:35 37 Читати українською
Павелко рассказал о договоренности с Министерством спорта Украины по реанимации сезона
Андрей Павелко / Фото AFP

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко признался, что медленными шагами возвращается УПЛ.

"Правительство готовит ряд смягчений карантина, которые касаются и футбольной жизни. В частности, планируется, что команды вскоре смогут восстановить групповые тренировки на базах клубов.

Динамо и Шахтер договорились: клубы УПЛ рассмотрят вариант завершить сезон в двух городах – известны 3 главных кандидата

Совместно с Министерством здравоохранения, а также с учетом рекомендаций УЕФА, разрабатываем протоколы для возобновления чемпионата и Кубка Украины.

Сегодня также состоялся телефонный разговор с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом и президентом НОК Украины Сергеем Бубкой относительно последствий пандемии и вариантов выхода украинского спорта из карантина.

А на завтра под руководством министра запланирована видеоконференция по ситуации с COVID-19 с руководителями федераций олимпийских видов спорта. Спортивная общественность Украины как никогда едина и готова к совместным действиям по преодолению последствий пандемии", – написал Павелко в Facebook.

Напомним, чемпионат Украины был приостановлен после 23-го тура из-за пандемии.

"Это сенсационное видео – интересно, как Динамо было столь некомпетентно": киевлян разнесли за 2 проблемных трансфера

blog_ava
Главные новости футбола 4 мая: Ярославский готовит камбэк, трансферные вопросы Динамо, новые детали возвращения УПЛ
07:00
285
Теги
коронавирус Андрей Павелко УПЛ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
8
час
:
6
мин
Авангард
18:00
ОПФК Черкащина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук