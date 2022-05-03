Павелко прокомментировал решение УЕФА продлить изоляцию россиян на международной арене
Глава УАФ Андрей Павелко поделился своим мнением о решении Союза европейских ассоциаций отстранить оккупантов от соревнований на следующий сезон.
"Я уверен, что решение об устранении российских команд даст всей Европе и миру еще один очень важный сигнал о том, что агрессия против нашего государства обязательно будет наказана.
УЕФА официально дисквалифицировал российские клубы и сборные по еврокубкам и другим турнирам сезона 2022/23.
Важно, чтобы все мы видели, что наши команды, которые будут представлять Украину в еврокубках следующего сезона, добились как можно лучших результатов", – подчеркнул Павелко в комментарии Футбол News.
Напомним, впервые команды из страны-оккупанта были выброшены из международных соревнований 28 апреля. Накануне УЕФА продолжил изоляцию захватчиков от соревнований под своей эгидой на всю кампанию 2022/23.
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