"Я уверен, что решение об устранении российских команд даст всей Европе и миру еще один очень важный сигнал о том, что агрессия против нашего государства обязательно будет наказана.

УЕФА официально дисквалифицировал российские клубы и сборные по еврокубкам и другим турнирам сезона 2022/23.

Важно, чтобы все мы видели, что наши команды, которые будут представлять Украину в еврокубках следующего сезона, добились как можно лучших результатов", – подчеркнул Павелко в комментарии Футбол News .

Напомним, впервые команды из страны-оккупанта были выброшены из международных соревнований 28 апреля. Накануне УЕФА продолжил изоляцию захватчиков от соревнований под своей эгидой на всю кампанию 2022/23.