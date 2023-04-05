"Сегодня 47-й очередной Конгресс УЕФА выразил полное доверие и поддержку футбольной Украине. Продление мандата члена Исполкома УЕФА на следующие четыре года – это большая честь и ответственность для меня. И это общая заслуга всех наших болельщиков, футболистов, тренеров, арбитров, футбольных менеджеров, региональных ассоциаций, клубов и их руководителей.

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Это заслуга Президента Украины Владимира Зеленского, по инициативе и при поддержке которого была возрождена футбольная жизнь страны и начат особенный чемпионат 2022/23 в восьми разных лигах, среди мужских и женских команд. Это заслуга наших героев из Вооруженных сил Украины, которые ежедневно несокрушимо защищают независимость и будущее нашего государства.

Благодаря всем вам футбол в Украине сегодня есть. Несмотря на войну, украинский футбол продолжает быть важным инструментом объединения усилий миллионов ради победы. Спасибо коллегам из европейских национальных ассоциаций за доверие и многолетнее плодотворное сотрудничество. Благодарен за преданность курсу реформ в европейском футболе Александеру Чеферину, которого поздравляю с переизбранием на должность президента УЕФА.

Благодарен всему Европейскому футбольному союзу за поддержку Украины в эти сложные времена. Одной из первоочередных задач сегодня для нас является отстаивание интересов Украины в контексте проведения чемпионата мира-2030! Сделаем для этого все необходимое и даже больше!" – написал Павелко на своей странице в Facebook.

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