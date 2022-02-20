"Я разговаривал с несколькими президентами клубов. Они в восторге, потому что игроки этих клубов в шоке, что на них будет персонально смотреть тренер сборной Украины.

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Это дополнительная мотивация, чтобы расти, лучше играть. Всегда чувствовать, что где бы они ни играли – за ними всегда следят, они являются потенциальными игроками сборных.

Очень хорошо, что наш тренер объездил все клубы на сборах и увидел всех игроков. Считаю, что Петраков очень хорошее дело делает. Народный тренер. Он такой. Это его привычный образ жизни. Игроки это чувствуют, как и руководители клубов. Он общается со всеми", – сказал Павелко в комментарии "Футбол NEWS".

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