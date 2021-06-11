"Футбольные символы Украины, давно признанные всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание Исполкома УАФ.

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Мы занимаем четкую позицию, которая олицетворяет глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Такая позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и Андрея Шевченко, которые мы получаем после презентации новой формы сборной с картой Украины и лозунгами "Слава Украине!", "Героям слава!".

На рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов: 1. об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины – лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава"; 2. об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).

Спасибо всем нашим болельщикам за сумасшедшую поддержку УАФ и нового дизайна формы национальной сборной. Благодарю вас за неравнодушие, за ваши откровенные публичные позиции и такую ​​искреннюю реакцию на сегодняшние события. На самом деле, пытаясь убрать из футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши "друзья" способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали роковую трещину и довели их неэффективность. И, при любых обстоятельствах, лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинцев или затмить их невероятную энергетику. Это увидел и почувствовал весь мир! Слава Украине! ГЕРОЯМ СЛАВА!" – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

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