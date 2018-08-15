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Павелко поздравил Динамо с выходом в плей-офф квалификации ЛЧ

10:28 30 Читати українською
Павелко поздравил Динамо с выходом в плей-офф квалификации ЛЧ
Андрей Павелко / фото из соцсетей

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил киевское Динамо с победой над Славией и выходом в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.

"Динамо Киев в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА! Прекрасный матч, очень интересный футбол и, самое главное, необходимый результат – 2:0 в родных стенах!

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Поздравляю верных болельщиков клуба, футболистов, тренерский штаб и руководство ФК Динамо Киев с победой, которая еще на один шаг приблизила команду к групповому этапу Лиги чемпионов!", - написал глава ФФУ своей странице в Facebook.

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Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
2 : 0
Славия Прага
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Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев - Славия Прага Андрей Павелко
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