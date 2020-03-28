Павелко: Последствия коронавируса будут тяжелыми для футбола

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мыслями относительно ситуации с пандемией в Украине.

"К сожалению, последние новости, поступающие из различных регионов Украины и мира, очень неутешительные. Несмотря на героические усилия медиков, общественности и руководства разных стран, COVID-19 стремительно распространяется.

Українська асоціація футболу долучилася до боротьби з пандемією

Все мы прекрасно понимаем, что этот период является чрезвычайно сложным и для украинского футбола, и для европейского футбола в целом. Тяжелыми будут и его последствия в будущем. Особенно неприятной является неизвестность, с которой пришлось столкнуться, ведь никто пока не знает, как долго продлится пандемия и какими будут ее окончательные масштабы.

В силах каждого из нас сделать так, чтобы совместно выйти победителями из сверхсложного поединке с COVID-19. Во-первых, это соблюдение базовых рекомендаций медиков, которые помогут минимизировать риск заболевания. Во-вторых, это посильная помощь тем, кто сейчас на передовой в борьбе со страшным вирусом, – нашим отважным медикам, в частности, транспортом, наборами личной защиты и тому подобное. Кроме того, это забота о наших ветеранов футбола летнего возраста, нуждающимся по всей Украине. Очень благодарен областным ассоциациям футбола, которые присоединились к инициативе УАФ и уже организовали оперативные штабы оказания помощи тем, кто в этом нуждается", – цитирует Павелко официальный сайт УАФ.

Напомним, УПЛ приостановила чемпионат на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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