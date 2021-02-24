"С большим воодушевлением узнал о письме-обращении президента легендарного ФК Металлист Александра Ярославского к власти Харьковщины с предложением объединиться со всеми неравнодушными земляками и преданными болельщиками и возродить настоящий Металлист. Тот Металлист, который совсем недавно захватывал своей игрой не только харьковчан, но и миллионы поклонников футбола по всей Украине и далеко за ее пределами.

Ярославский: Металлист будет играть в Лиге чемпионов – у нас достаточно финансирования

Очень благодарен Александру Ярославскому за такую ​​инициативу! Как член Исполкома УЕФА и президент УАФ буду всячески способствовать ее реализации. Верю, что уже в ближайшем будущем харьковский клуб, основанный еще в 1925 году, клуб с такой славной историей снова будет очаровывать нас своей игрой в УПЛ, Кубке Украины и еврокубках – в том числе и в Лиге чемпионов!" – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, Ярославский был президентом Металлиста до 2012 года, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Накануне бизнесмен сделал официальное заявление о намерениях возродить харьковский клуб.

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