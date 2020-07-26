Павелко похвастался возвращением болельщиков на украинские стадионы

"Для каждого болельщика это исторический день. Вернуться на стадионы и вообще увидеть футбол вживую. Хотелось бы, чтобы в нашу жизнь он вернулся полностью, потому что карантин и пандемия внесли стресс в мировой футбол.

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И то, что мы одна из немногих стран Европы и мира, которая уже вернула болельщиков, считаю, очень большое достижение. Я благодарен нашей команде УАФ, которая приложила все усилия совместно с Министерством здравоохранения для того, чтобы мы одни из немногих в Европе вернули уже зрителей на трибуны", – сказал Павелко в эфире ТК Футбол.

Поединок плей-офф УПЛ Лиги Европы Александрия – Мариуполь посетили 1 070 болельщиков, матч Колос – СК Днепр-1 – 2 915. Напомним, Минздрав разрешил заполнять арены лишь на 25%.

Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи