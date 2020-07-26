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Павелко похвастался возвращением болельщиков на украинские стадионы

12:29 - Читати українською
Павелко похвастался возвращением болельщиков на украинские стадионы
Андрей Павелко / Фото УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал первые поединки в Украине после карантина с участием фанатов на трибунах.

22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко
 
Евгений Волинец 48’
22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
48’ Евгений Волинец
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко

"Для каждого болельщика это исторический день. Вернуться на стадионы и вообще увидеть футбол вживую. Хотелось бы, чтобы в нашу жизнь он вернулся полностью, потому что карантин и пандемия внесли стресс в мировой футбол.

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И то, что мы одна из немногих стран Европы и мира, которая уже вернула болельщиков, считаю, очень большое достижение. Я благодарен нашей команде УАФ, которая приложила все усилия совместно с Министерством здравоохранения для того, чтобы мы одни из немногих в Европе вернули уже зрителей на трибуны", – сказал Павелко в эфире ТК Футбол.

Поединок плей-офф УПЛ Лиги Европы Александрия – Мариуполь посетили 1 070 болельщиков, матч Колос – СК Днепр-1 – 2 915. Напомним, Минздрав разрешил заполнять арены лишь на 25%.

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Теги
Колос - СК Днепр-1 Андрей Павелко футбольные фанаты коронавирус
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