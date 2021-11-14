Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что сборная Украины не останется без поддержки в поединке 8-го тура квалификации в ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Болельщики будут. Мы отстояли, чтобы представительство Украины было на этом матче. Сегодня мы закончили переговоры, а завтра утром на сайте УАФ будет информация о том, как поддержать нашу сборную. Это небольшое количество, но там и стадион невелик. Нам будет выделена наша квота в соответствии со стандартами УЕФА.

ЧМ-2022: сборная Украины попросила благословения у священника перед решающим матчем против Боснии и Герцеговины

Счастливчики, которые попадут на этот матч, будут с первых секунд поддерживать нашу сборную на стадионе. Стадион маленький, поэтому гостевой сектор смогут посетить 200 наших болельщиков. Плюс наша небольшая делегация, представляющая УАФ. Каждый наш голос будет слышен в эфире", – поделился Павелко в эфире Великого футбола.

Напомним, поединок между боснийцами и украинцами состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе Билино Поле в Зенице. Начало встречи в 21:45. В параллельном матче квартета D сборная Финляндии в Хельсинки сыграет с французами.

ЧМ-2022: судьба Украины в чужих руках, триллер в группе Нидерландов – все расклады перед последним туром отбора