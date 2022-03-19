Президент УАФ Андрей Павелко отметил помощь европейских клубов, которые не остались безразличными к проблемам детей из Украины.

"Благодарю наших коллег из европейских клубов. Сегодня наших детей принимает пражская Спарта. До этого нам помогали Ювентус и другие клубы Европы.

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Нам помогают как с гуманитарными грузами, так и с приёмом детей в своих клубах", – поделился Павелко в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, 24 февраля россияне вероломно напали на Украину, считая, что смогут нас легко завоевать. Впрочем, ВСУ испортили захватнические планы противника и дают достойный отпор.

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