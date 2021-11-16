"Уверен, что компетентные органы рассмотрят это дело и дадут оценку, они всегда наблюдают. Комитет УАФ этики и честной игры возглавляются европейцами.

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Это при мне впервые этот комитет возглавили европейские лидеры Франческо Баранка и члены комитета, которых он привлек. А это бывшие члены Европарламента – серьезные люди", – отметил Павелко в эфире Радио НВ.

Напомним, недавно Беседин и Бутко позволили себе резкие заявления в адрес гомосексуалистов. Нападающий Динамо в интервью сказал, что "людей нетрадиционной ориентации быть не должно", а бывший защитник Шахтера в своем Instagram грубо отреагировал на каминг-аут австралийского футболиста Джошуа Кавалло.

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