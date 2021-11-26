"Немного обрадовался, немного расстроился из-за наших болельщиков, которые не увидят сборную в этих матчах. Нужно будет ехать к нашим соперникам.

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Цель остается неизменной. Александр Васильевич имел с командой 5 финалов, к ним добавилось еще два. 7 финальных матчей и будет Катар – все просто", – резюмировал Павелко в эфире vZbirna.

Напомним, в полуфинале (24 марта 2022 года) сборная Украины встретится с Шотландией, а в возможном финале (29 марта) – с победителем пары Уэльс/Австрия.

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