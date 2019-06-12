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Павелко: Отмененый после видеоповтора гол итальянцев в ворота Украины U-20 доказывает, насколько важен VAR

06:30 79 Читати українською
Павелко: Отмененый после видеоповтора гол итальянцев в ворота Украины U-20 доказывает, насколько важен VAR
Украина U-20 – Италия U-20 / FIFA

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал выход юношеской сборной Украины в финал чемпионата мира.

65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов

"Юношеская сборная Украины U-20 создает новое чудо и впервые в истории украинского футбола выходит в финал чемпионата мира! "Сине-желтые" в меньшинстве добывают историческую победу над сборной Италии – 1:0!

Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0 – видео гола и обзор матча

Украина дала настоящий бой сопернику, играя в свой, дисциплинированный футбол до последних секунд матча! Сборная победителей! Сегодняшний полуфинал, в частности, отмененный гол итальянцев после просмотра арбитром видеоповтора, еще раз доказывает, насколько важную роль в современном футболе играет система VAR, которая вскоре будет работать и в Украине.

Большое спасибо и поздравления всем болельщикам, которые поддерживают сборную в Польше, футболистам и команде Александра Петракова за историческую победу. Готовимся к финалу! Слава Украине", – написал Павелко на своей странице в Фейсбук.

ЧС-2019 U-20 Україна – Італія: "синьо-жовті" VARti виходу в фінал, топ-клас Булеци та втрата лідера на вирішальний матч

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Украина U-20 – Италия U-20: послематчевая пресс-конференция Александра Петракова
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Теги
Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 - Италия U-20 Андрей Павелко Сборная Украины Видеоассистент арбитра (VAR)
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