Павелко оштрафован за поддержку Виды, ФИФА отвергает обвинения в коррупции, – СМИ

Ведущее американское издание опровергло обвинения в финансовых махинациях в отношении президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Собственное расследование высказанных обвинений в адрес президента УАФ Андрея Павелко со стороны швейцарского журналиста Арно Беды провело издание The Washington Post.

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Напомним, накануне швейцарский журналист в своем материале для журнала L'illustre утверждал, что Павелко якобы стал объектом "следствия" ФИФА, через различные "расследование и подозрения в растрате денежных средств и коррупции". Международная федерация футбола эту информацию опровергла заявив, что после отставки с должности в дисциплинарном комитете он проходил отдельное расследование комитета этики ФИФА, которое, однако, никоим образом не было связано с финансовыми вопросами.

По итогам этого расследования с Павелко было заключено соглашение, согласно которому он заплатил штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков, за публичную поддержку хорватских футболистов, которых ФИФА наказала во время ЧМ-2018. К слову, Павелко возражал против решения ФИФА, которое предупредило защитника Хорватии Домагоя Веду за комментарии в видео, выпущенном онлайн после победы над Россией в четвертьфинале – Вида положительно отзывался об Украине, где играл за киевское Динамо.

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