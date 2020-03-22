Павелко однозначно оценил шансы сборной Украины удержать Шевченко до Евро

Президент УАФ Андрей Павелко поделился прогнозом относительно продления контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

"Думаю, сегодня нашим болельщикам и игрокам невозможно представить сборную без Шевченко. Ответ на вопрос относительно контракта напрашивается сам, но об официальном подписании, думаю, узнаете отдельно.

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Уверен, результат будет положительным для наших болельщиков, сборной и игроков команды. Все движется в положительном направлении. Уверен, наша сборная будет готовиться к Евро-2021 в полной боевой готовности. Да, во главе с Шевченко и его штабом", – заверил Павелко в эфире программы Великий Футбол.

Напомним, контракт Шевченко со сборной заканчивался после Евро-2020, однако перенос турнира заставил УАФ договариваться о новом соглашении.

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