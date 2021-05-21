Президент УАФ Андрей Павелко заверил, что пока нет предпосылок для прощания с Андреем Шевченко и его тренерским штабом.

"У нас с Шевченко есть действующий контракт. В нем действительно есть опция продления до чемпионата мира в Катаре. Я абсолютно недавно разговаривал с Шевченко об этом – его намерения не изменились.

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Это очень хорошо, ведь игроки и все наши болельщики должны знать, что сборная останется с тем же тренерским штабом, к которому все привыкли. На сегодняшний день я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Андрей Николаевич и его тренерский штаб не доработали контракт до конца отбора на чемпионате мира и, надеюсь, участия на чемпионате мира.

Такая договоренность есть на сегодняшний день, но мы понимаем, что это жизнь и завтра интерес к нашему штабу может возрасти. В этом случае будем что-то решать. Еще раз: сегодня никаких переговоров или разговоров об уходе нет", – сказал Павелко в эфире Youtube-программы Денисов Time.

К слову, Андрей Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016-го. Сейчас команда готовится к Евро-2020, где сыграет с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

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