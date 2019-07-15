Павелко: Неприступностью Арены Львов гордится вся Украина

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился впечатлениями после товарищеского матча между сборной Украины среди ветеранов и бывшими игроками Карпат (0:1).

"Невероятное гостеприимство, преданные патриоты и неповторимая футбольная атмосфера является визитной карточкой города Льва в Европе и во всем мире.

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Национальная сборная всегда находит здесь чрезвычайную поддержку, которая помогает "сине-желтым" одердивать важные победы, а неприступностью Арены Львов гордится вся футбольная Украина.

Спасибо Львову за яркие футбольные моменты, которые город дарил и дарит миллионам болельщиков", – цитирует Павелко пресс-служба УАФ.

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