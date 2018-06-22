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Павелко: Некоторым фигурантам дела договорных матчей уже выдвинуты подозрения

19 июня 14:05 88 Читати українською
Павелко: Некоторым фигурантам дела договорных матчей уже выдвинуты подозрения
Андрей Павелко / Фото УНІАН - НАБУ проверит ФФУ относительно использования средств при закупке искусственных полей

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал, на какой стадии расследования дела договорных матчей.

"Насколько я проинформирован сейчас уже нескольким участникам этих расследований предоставлено подозрения правоохранительными органами. Сейчас в соответствии с процессуальными действиями идут обыски, допросы и мы договорились, что в ближайшее время сможем и нам предоставят перечень клубов, игроков, агентов, тренеров и арбитров, которые находятся под следствием.

НАБУ проверит ФФУ относительно использования средств при закупке искусственных полей

Каждый, кто будет передан в наши спортивные дисциплинарные органы будет наказан в соответствии с кодексом, а по уголовному кодексу – здесь уже правоохранительные органы будут доказывать в судах и выносить приговор тем, кто этим занимался и были задействованы в коррупционных схемах в украинском футболе", – цитирует Павелко Footballhub.

Теги
Андрей Павелко Договорные матчи
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