Павелко назвал условия возвращения болельщиков на матчи УПЛ

По мотивам матча Шахтер – Динамо (3:1) президент УАФ Андрей Павелко заявил, что следующей целью руководства федерации будет возвращение фанатов на трибуны.

"Единственное, что выглядит очень грустно в возвращении матчей УПЛ – абсолютно пустые трибуны. Ведь болельщики и является душой футбола!

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Поэтому нашей следующей целью является возможность проведения поединков с болельщиками на стадионах. Но ее реализация напрямую зависит от дальнейшей динамики заболеваний COVID-19. Надеюсь и желаю всем нам, что он будет положительным и скоро мы сможем наслаждаться футболом вместе с заполненными трибунами по всей Украине!" – написал Павелко в Facebook.

Несколько недель назад глава Минздрава Украины сообщил, что вопрос возвращения фанатов на трибуны будет рассматриваться не раньше сентября.

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