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Павелко назвал условия возвращения болельщиков на матчи УПЛ

17:14 51 Читати українською
Павелко назвал условия возвращения болельщиков на матчи УПЛ
НСК Олимпийский / Фото ФК Шахтер

По мотивам матча Шахтер – Динамо (3:1) президент УАФ Андрей Павелко заявил, что следующей целью руководства федерации будет возвращение фанатов на трибуны.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Единственное, что выглядит очень грустно в возвращении матчей УПЛ – абсолютно пустые трибуны. Ведь болельщики и является душой футбола!

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Поэтому нашей следующей целью является возможность проведения поединков с болельщиками на стадионах. Но ее реализация напрямую зависит от дальнейшей динамики заболеваний COVID-19. Надеюсь и желаю всем нам, что он будет положительным и скоро мы сможем наслаждаться футболом вместе с заполненными трибунами по всей Украине!" – написал Павелко в Facebook.

Несколько недель назад глава Минздрава Украины сообщил, что вопрос возвращения фанатов на трибуны будет рассматриваться не раньше сентября.

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Теги
Шахтер - Динамо Киев Андрей Павелко футбольные фанаты коронавирус
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