"Сейчас есть предложение от УЕФА, мы очень благодарны за него нашим коллегам и лично президенту Александнру Чеферину, предложившему сделать лагерь в его родном городе Любляне, в Словении.

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Я очень уважаю моих коллег из Федерации футбола Словении, предоставляющих лучшие условия для подготовки нашей сборной.

Также вместе со специалистами из Союза европейских футбольных ассоциаций мы работаем над проведением ряда благотворительных матчей нашей сборной, которые будут проходить под патронатом УЕФА. Сейчас мы работаем над организацией этих матчей с учетом пожеланий нашего главного тренера и тренерского штаба", – сказал Павелко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, ранее наставник сборной Украины Александр Петраков признался, что намерен начать сбор 28 апреля без легионеров.

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