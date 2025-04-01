Экс-генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий и бывший финансовый директор организации Евгения Сагайдак получили новые подозрения за материальный ущерб. Экс-главе УАФ Андрею Павелко вручить подозрение невозможно, ведь он находится за пределами страны, сообщил журналист Констанин Андриюк в своем Telegram-канале.

Павелко выиграл дело в Европейском суде – задержание экс-президента УАФ признано незаконным

"Немножко новостей вам об экс-руководителях украинского футбола. Очередные, новые подозрения от Генеральной Прокуратуры Украины получили:

экс-генеральный секретарь УАФ – Юрий Записоцкий.

экс-финансовый директор УАФ – Евгения Сагайдак.

Речь о материальном ущербе нанесенном ФФУ/УАФ оффшорными схемами, в период 2015-16 гг. на почти 9 миллионов 329 евро. Еще одному фигуранту дела – экс-президенту УАФ Андрею Павелко – сообщить о подозрении невозможно, потому что ВНИМАНИЕ – он находится сейчас за пределами Украины.

Павелко, оказывается покинул Украину в декабре 2024 года и до сих пор не возвращался. А как же выехал фигурант уголовного производства, лицо под подозрением, чье дело уже направлено в суд? Основание для выезда ВНИМАНИЕ-2 – инвалидность", – написал Андриюк.

Напомним, Андрей Павелко был президентом УАФ с 2015 по 2024 год. В феврале 2023 года Печерский районный суд Киева отстранил его от должности по обвинению в коррупции и хищении средств. Недавно экс-глава футбольной организации выиграл дело в Европейском суде по правам человека относительно своего незаконного задержания.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда

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