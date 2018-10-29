Павелко надеется, что некоторые из фигурантов дела о договорных матчах пойдут на сделку со следствием

Президент ФФУ Андрей Павелко подчеркивает, что громкое дело договорных матчей в украинском футболе должно завершиться реальными результатами, а также дать понимание, как улучшить действенность так называемого "закона Павелко" о борьбе с "договорняками".

"Буквально 18 октября мы встречались с руководством Нацполиции. Работали по тем вопросам, которые сегодня возникают, чтобы возбужденные уже дела были максимально эффективными, и каждый человек, который был втянут в коррупционные дела в футболе, был наказан и спортивным, и уголовным правом.

И очень важно, чтобы не было такого прецедента, где были все факты, но юридически не подготовленный или искусственно ускоренный процесс мог помешать или повредить объективности и вынесению решений как общими судами, так и спортивными.

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Мы ожидаем, что многие поймут ответственность и пойдут на сделку со следствием, предоставят дополнительную информацию о тех связях, которые были в украинском футболе. Конечно. По результатам этого, такого масштабного расследования, обязательно будут внесены, по рекомендациям правоохранительных органов, изменения в закон, который необходимо корректировать.

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Потому что это первый закон, он дал эту возможность запустить, и сегодня по результатам этого расследования мы поймем, чем необходимо усилить действенность этого закона, и действенность для наших правоохранительных органов", – сказал Павелко во время встречи с журналистами в пятницу.