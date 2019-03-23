Павелко: Мораес не уехал из Украины, когда началась война

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал получение гражданства Жуниором Мораесом.

"Мораес – игрок украинского футбола, который вместе с семьей живет в Украине. Он не уехал из страны в тот момент, когда началась война. На его месте многие могли передумать и уехать, вывезти семью в более спокойное место.

Мораес прокомментировал дебют за сборную Украины

Более того, существуют примеры, когда украинцы едут в страну-агрессор и не испытывают по этому никакой моральной ответственности. Это показательный момент, что парень остался в Украине, показывает великолепную игру и принял украинское гражданство. Он очень эмоционально к этому подходил", – сказал Павелко в эфире телеканала "Футбол 1".

Португалия – Украина: Мораес дебютировал за национальную команду

Напомним, Мораес получил украинское гражданство 15 марта, а уже через 4 дня был вызван в национальную команду. Вчера нападающий дебютировал за сборную Украины.