"Наша цель, чтобы матчи сборной были доступны всем нашим зрителям. УПЛ – это их вопросы и клубов. Матчи сборной всегда должны показывать в свободном доступе. Это наша основная позиция.

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Хотя даже матчи сборной – это права УЕФА, которые мы передаем на целый год. УЕФА обязывает придерживаться многих вещей. Это большой маркетинговый вопрос, который стоит отдельного интервью", – сказал Павелко в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, права на показ матчей сборной принадлежат медиагруппе "Украина". Руководство холдинга решило показывать товарищеский поединок "сине-желтых" против Болгарии в прямом эфире исключительно на платных телеканалах.

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