"Вчера в Катаре состоялся 72-й Конгресс ФИФА. Я не мог поехать, потому что в нашей стране идет война с русскими фашистами.

Шевченко раскритиковал Инфантино – президент ФИФА легкомысленно относится к войне в Украине

Хотя нет, это не война, а психическое безумие против нашего государства нашествия тупых ублюдков, безжалостно уничтожающих наших детей и их родителей. Это новый геноцид целого поколения талантливых украинцев.

Фашисты убили много украинскх детей, которые могли бы, но уже никогда не станут успешными предпринимателями, учителями, врачами, дипломатами или футбольными звездами, чемпионами и обладателями "Золотых мячей". Что это, если не безумие слепой тьмы?" – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

К слову, видеообращение главы украинского футбола к Конгрессу было существенно отредактировано: ФИФА не позволила демонстрировать на экране кадры войны в Украине – из ролика удалили видео преступлений российской армии, оставив только слова Павелко.

Россия напала на Украину: скандальное решение Динамо и большие проблемы в Шахтере (LIVE)