"События, которые сейчас следователи Нацполиции расследуют по делу строительства завода по производству искусственной футбольной травы, имели место в тот период, когда Андрей Павелко был народным депутатом Украины.

Павелко претендует на должность вице-президента УЕФА, – источник

Соответственно, по закону, подследственность в этом производстве должна быть определена за НАБУ. Так и было, начиная с 2018 года. НАБУ тогда расследовало это производство почти три года. В 2020 году детективы передали это дело в Нацполицию по одной исключительной причине – подозрения в адрес подследственного им лица – собственно, Павелко, – после всех международно-правовых процессуальных мероприятий не нашли своего подтверждения.

Но сейчас мы видим, что прокуроры снова адресуют свои подозрения руководителю УАФ. То есть, возникает прямая подследственность НАБУ. Эта инициатива передачи дела исходит от самого Андрея Павелко. Если прокурорам и Нацполиции нечего скрывать, если они уверены в обоснованности своих доводов, если опираются на какие-то вновь открывшиеся обстоятельства, то, думаю, они должны всячески приветствовать такую инициативу. А удовлетворить это ходатайство их фактически обязывает закон", – сказал адвокат УАФ Денис Бугай в комментарии Delo.ua.

Напомним, прокуроры пытались отстранить главу УАФ от занимаемой должности, однако им это не удалось. Суд первой инстанции хоть и удовлетворил ходатайство прокуроров, постановил, что оно не вступает в законную силу до решения апелляции.

Суд продлил отстранение Павелко с должности президента УАФ – в организации уже отреагировали