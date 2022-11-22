Сегодня, 22 ноября, в 11 часов руководители Украинской ассоциации футбола должны были явиться в Генпрокуратуру для уведомления о подозрении в уголовном производстве, зарегистрированном еще в июне 2018-го года. В определенное время их не было.

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Как сообщает FootballHub , оба все же появились в Генеральной прокуратуре Украины. Первым прибыл Записоцкий. Павелко был в сопровождении охранника и тщательно маскировался (смотреть фото ниже). Оба фигуранта уголовных дел находились в здании несколько часов, где получили подозрения, а после отказались от каких-либо комментариев. Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей.