"Были разные варианты для тренировочного сбора. Тренерский штаб выбрал готовиться в Украине. Мы готовили вариант подготовки на базе Манчестер Сити. А также другие – в Шотландии, Франции. Из-за "Омикрона" есть риски попасть в ковидные истории.

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У тренерского штаба есть четкое желание отработать период подготовки к этим матчам. Есть желание обязательно сделать открытую тренировку для наших болельщиков перед поездкой в ​​Шотландию. Мы полностью поддерживаем тренерский штаб. Расширенный список игроков предварительно представлен на получение британских виз", – сказал Павелко в эфире ТК Футбол.

Сборная Украины в полуфинале квалификации на ЧС-2022 встретится с Шотландией. Матч намечен на 24 марта. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.

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