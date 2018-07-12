Павелко должен государству 200 млн гривен, – журналист

Президент ФФУ Андрей Павелко 200 миллионов гривен, которые взял в долг в Родовид Банке.

Заместитель главного редактора издания Strana.ua Светлана Крюкова в своем Фейсбук рассказала о задолженности президента ФФУ Андрея Павелко перед государством.

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Чиновник взял в долг 200 миллионов гривен в Родовид Банке. Но вскоре договор был признан недействительным.

"Мне тут в руки как нельзя кстати попали интересные документы. И выяснилось, что клуб Павелко непростой, а кредитный, а точнее кредитно-просроченный. В период с 2006-го по 2010-ый год он и его супруга (экс) взяли в долг 200 млн грн в известном сарацином Родовид Банке.

За эти деньги они купили недвижимость по адресу Дзержинского (Вернадского) 23, а в 2010-ом Павелко заключил фиктивный договор купли-продажи залоговой недвижимости по адресу г. Днепр Вернадского – на подконтрольное ему юрлиц "Индастриал Билдинг Кампани" – с целью перекредитоваться в Родовид Банке.

Позже договор признали недействительным (по решению суда), и Павелко обязали рассчитаться перед покупателем. Но деньги он не вернул, а подконтрольное юрлицо вскоре признали банкротом. Потом как это бывает недвижимость продали с торгов по заниженной стоимости в результате чего требования банка удовлетворили на 7 процентов.

При этом в ходе следственных действий юрлицо УКРСаб – приобретатель недвижимости, уличили в занижении цены. По факту, Павелко крутит дискотеки в клубе, за который должен государству кучу денег и не отдает", – написала журналистка.