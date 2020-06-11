toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
ПЕРВАЯ ЛИГА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Павелко: Доигрывание Первой лиги пройдет в быстром темпе

18:54 72 Читати українською
Павелко: Доигрывание Первой лиги пройдет в быстром темпе
Андрей Павелко / Фото из открытых источников

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился мыслями относительно решения, принятого на конференции клубов ПФЛ.

"Трудное решение. В течение 10 дней два противоположных мнения разделили клубы Первой лиги. На Исполкоме УАФ приняли решение объединить клубы Первой лиги. Я благодарен Сергею Макарову, который в короткие сроки выполнил задание Исполкома. Благодарен всем клубам, которые приехали на встречу.

Первая лига определила количество участников на новый сезон

Уверен, что после нескольких выступлений все поняли, что позиция УАФ – возобновить чемпионат согласно регламенту. Нам важно доиграть сезон. К сожалению, во Второй лиге клубы приняли решение завершить сезон.

Рестарт чемпионата 24 июня. Но мы все понимаем, что ситуация может меняться. Это показывают примеры с Карпатами и с ухудшением ситуации с коронавирусом. Все понимают, что доигрывание будет в быстром темпе. Хотим, чтобы спортивный принцип возобладал", – сказал Павелко в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, сегодня, во время встречи представителей клубов ПФЛ было принято два решения: Первая лига возобновляет сезон 2019/20, а Вторая лига прекращает текущий чемпионат.

"Я такого цирку ще не бачив": Друга ліга на межі катастрофи – без футболу вже 6,5 місяців, є ризик тривалішого простою

blog_ava
Экс-игрок Шахтера и Металлиста оказался в любительском клубе
09:46
408
Теги
Первая лига УАФ Андрей Павелко Вторая лига ПФЛ Сергей Макаров Карпаты Карпаты
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
56
мин
Севилья
23:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук