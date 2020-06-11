Павелко: Доигрывание Первой лиги пройдет в быстром темпе

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился мыслями относительно решения, принятого на конференции клубов ПФЛ.

"Трудное решение. В течение 10 дней два противоположных мнения разделили клубы Первой лиги. На Исполкоме УАФ приняли решение объединить клубы Первой лиги. Я благодарен Сергею Макарову, который в короткие сроки выполнил задание Исполкома. Благодарен всем клубам, которые приехали на встречу.

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Уверен, что после нескольких выступлений все поняли, что позиция УАФ – возобновить чемпионат согласно регламенту. Нам важно доиграть сезон. К сожалению, во Второй лиге клубы приняли решение завершить сезон.

Рестарт чемпионата 24 июня. Но мы все понимаем, что ситуация может меняться. Это показывают примеры с Карпатами и с ухудшением ситуации с коронавирусом. Все понимают, что доигрывание будет в быстром темпе. Хотим, чтобы спортивный принцип возобладал", – сказал Павелко в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, сегодня, во время встречи представителей клубов ПФЛ было принято два решения: Первая лига возобновляет сезон 2019/20, а Вторая лига прекращает текущий чемпионат.

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