"Мы даже не будем это обсуждать. Необходимость доиграть турниры, чемпионаты подталкивают УЕФА к таким быстрым решениям. Мы будем отстаивать до конца интересы нашей сборной и страны. В КАС будет острая дискуссия, хоть он и расположен в Швейцарии. Мы будем оппонировать швейцарским коллегам.

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У нас очень много аргументов, это подтверждают наши юристы. Вы видели реакцию швейцарских журналистов и болельщиков на это решение. Для них самих было удивительно, как команда, которая ни разу не выиграла в году, сохранила место в элитном дивизионе.

Это все к вопросу о том, может ли перебивать медицинский протокол УЕФА врач кантона, который решил ситуацию так. А в соседнем кантоне Базеле мог решить иначе, отстранив и команду Швейцарии, где тоже были положительные тесты", – отметил Павелко в комментарии Денисов Time.

Напомним, сборной Украины присудили техническое поражение за матч со швейцарцами, которая оставит подопечных Шевченко без места в дивизионе А Лиги наций.

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